Rodrigo Bentancur è la rivelazione del Mondiale. Il giovane centrocampista della Juventus è al centro del progetto e del cammino dell'Uruguay in questa Coppa del Mondo, in cui ha attratto i riflettori di molti club. A sfregarsi le mani non è solo la Juventus, proprietaria di un cartellino, che non vorrebbe cedere, ma anche il Boca: il club argentino ha una clausola di rivendita pari al 50%. Come rivela Tuttosport, però, i dirigenti bianconeri sono al lavoro per togliere quella percentuale, pagando un indennizzo.