Paul Pogba ha già detto sì al ritorno alla Juve. E' l'ultima indiscrezione, che racconta di un contatto proficuo e positivo, avvenuto a margine della trasferta di Fabio Paratici a Konya per Turchia-Francia. L'ennesimo approccio per un colpo che la Juve vuole chiudere già da un paio di sessioni di mercato, ma che tra costi e chiusure non è mai andato in porto. Paul Pogba alla Juve, però, nell'estate 2019 è un affare possibile. Il contatto tra Paratici e Pogba c'è stato, conferma il Corriere dello Sport, e lì il ds bianconero ha ribadito le intenzioni della Juve, ricevendo solo approvazioni. Però servirà una cessione importante.