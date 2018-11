Silvio Baldini, tecnico della Carrarese, si racconta sul Corriere dello Sport. Rivelando anche un retroscena su Antonio Conte: “Nel suo libro c’è un passaggio che mi riguarda: allenava a Siena, stava vincendo il campionato ma non era contento, sapevo che non sarebbe rimasto. Gli dissi: ‘Fai come Guardiola al Barcellona, vai da Agnelli e lo convinci che sei l’allenatore giusto per la Juve'. Lo fece, Agnelli pensava che gli avrebbe chiesto dei giocatori per il Siena e invece Antonio lo conquistò con gli argomenti giusti. Quando dopo tre ore li raggiunse la moglie, il presidente glielo presentò così: ‘Questo è il nuovo allenatore della Juve’. In seguito Antonio mi telefonò uscendo dall’albergo dalle parti di Bergamo nel quale si erano rivisti e mi disse che aveva firmato".