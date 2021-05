La Juventus continua il pressing per Manuel Locatelli. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista del Sassuolo vorrebbe vestire la maglia bianconera, anche se le richieste dei neroverdi oscillano tra i 35 e i 40 milioni di euro. Per abbassare il prezzo della trattativa, plausibile aspettarsi l’inserimento di un jolly (in passato si era parlato di uno tra Fagioli e Frabotta). In ogni caso, Massimiliano Allegri ha dato il suo benestare per Locatelli, nel caso la priorità del club bianconero diventasse quella di un regista a centrocampo.