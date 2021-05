Nel mercato che verrà, laha un’esigenza ben precisa: trovare un regista. Capace di orchestrare il gioco con padronanza e ritmo, che conosca e gestisca i ritmi di gara. Max Allegri non ha ancora parlato approfonditamente con la società per progettare un piano d’azione, ma la stagione appena conclusa ha fatto emergere come il centrocampo sia l'anello debole della rosa. Manca un play fatto e finito, questo Allegri lo sa: Rabiot è dinamismo, Bentancur una mezzala, McKennie ha doti di inserimento, l’unico in grado sarebbe Arthur, però da rilanciare dopo un’annata passata tra campo ed infermeria. E Ramsey è in uscita.