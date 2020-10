Altro giro altra multa e per Fabio Paratici il conto inizia a farsi salato. 25 mila euro in due partite per proteste e atteggiamento irrispettoso nei confronti degli arbitri. Il nervosismo del ds della Juventus, secondo Tuttosport, non è però legato al suo futuro nonostante un contratto in scadenza 30 giugno 2021. Con Agnelli il rapporto è diretto e si affronterà il discorso più avanti nel tempo.