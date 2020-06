Alla vigilia della 28esima giornata di Serie A, la Juventus (1,15) si prepara ad affrontare in casa il Lecce (18,00), in un incontro che vede la Vecchia Signora favorita anche dall’83% dei tifosi. I salentini, invece, sui cui punta appena il 5% dei supporter, vengono da tre sconfitte consecutive in cui hanno incassato 15 gol e hanno un bisogno disperato di punti per uscire dalla zona retrocessione e rimanere l’unica squadra italiana imbattuta all’Allianz Stadium. Secondo la lavagna Il match potrebbe finire 2-0 a favore dei bianconeri con il primo gol atteso durante i primi 15 minuti di gioco (2,23) messo a segno dal solito Cristiano Ronaldo (3,25).