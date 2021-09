L'analisi di Tuttosport sui 6 tiri dentro l'area milanista che la Juventus non è riuscita a trasformare in gol domenica sera all'Allianz Stadium. Ciascuno di essi è un autentico rimpianto, perché avrebbe forse spostato il risultato dal pareggio alla vittoria: ​



"Se il tocco al volo di Morata al 16’ non poteva che essere indirizzato sul primo palo, dunque intuibile da Maignan, poi bravo nel tuffo, Bonucci poteva far meglio sul colpo di testa su cross da calcio piazzato al 27’. Al 1’ della ripresa Morata poteva invece tener palla spalle alla porta in area, anziché tentare un improbabile conclusione di tacco su cross di Alex Sandro. Rabiot poteva essere scattato un attimo prima sul lancio di Bonucci cinque minuti più tardi e controllare anziché tentare la conclusione in spaccata. Danilo al 28’ e soprattutto Kean al 41’ avrebbero potuto calciare meglio (e il brasiliano, forse meglio ancora, servire Chiesa al centro)".