Cristiano Ronaldo ha deciso la sfida contro il Napoli pur senza segnare. "Missione livello difficile" la definisce La Gazzetta dello Sport. Prima lo splendido assist per la testa di Mario Mandzukic, poi il missile da fuori area che ha trovato il palo, sulla cui respinta si è avventato nuovamente l'attaccante croato per il gol del vantaggio. E' il "primo Ronaldo della stagione", è un Ronaldo leader, che carica i compagni sul campo e i tifosi sugli spalti. E mette lo zampino anche sul terzo gol, con l'assist per Leonardo Bonucci, che insacca da pochi passo. E' questo il Ronaldo che la Juventus vuole vedere.