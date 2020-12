Tra le pieghe della decisione con cui il Collegio di Garanzia del Coni ha imposto la disputa del match tra Juventus e Napoli spunta anche la curiosa situazione del centrocampista bianconero Adrien Rabiot. Il francese avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica lo scorso 4 ottobre - proprio contro il Napoli - ma la sanzione era stata sanata all'epoca dal fatto che la Juve si fosse presentata regolarmente in campo. A questo punto, Rabiot - che sarà eleggibile stasera con la Fiorentina visto che il nuovo provvedimento diventa effettivo dalla mezzanotte - non potrà scendere in campo nel primo match del 2021 contro l'Udinese.