O tra poveri ricchi, fate voi., le due società economicamente più potenti del calcio italiano:, i soldi della Champions e le potenzialità di padroni con pochi limiti finanziari.. Eppure, per tanti motivi, anche loro oggii conti. Colpa del, di precedenti, dellache controlla i bilanci (non quelli di tutti, ma dei nostri club sì).Nelle ultime estati la Juve ha preso - tra gli altri -L'Inter - tra gli altri -, pagando anche. Ora è tutto differente.. Cercano occasioni. Studianoche diano plusvalenze (questo anche in passato, per la verità). Per carità, non è che risparmino ingaggi sontuosi, tipo quelli che prenderanno. Ma di denaro per gli acquisti possono tirarne fuori poco, quasi zero.La Juve ha presoa gennaio, poi stop.in prestito con diritto di riscatto, tutto qua. Massima spesa ipotizzata? I 10-12 milioni per. Poise si libera dal Barcellona,a patto che l'Atletico accetti inizialmente un prestito,svincolato. E l'Inter? Anche qui, dopogennaio, il vuoto. Okay, ha preso, ma perché ha ceduto: 50 milioni entrano, 40 escono.è costato due spiccioli,arriverà gratis, l'ingaggio diè subordinato a partenze eccellenti (e soprattutto remunerative). Non solo: ha faticato a riscattare, ha mollatoche aveva già in mano.Il duello per lo scudetto è diventato un confronto tra ricchi poveri, o tra poveri ricchi. QuindiE chi studierà con maggiore accortezza le alchimie finanziarie per prendersi qualche rinforzo? Se ci pensate, è affascinante anche così. Forse di più,@steagresti