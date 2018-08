La vittoria ottenuta solo agli ultimi palpiti contro il Chievo non ha reso la Juve più “normale”, almeno nelle valutazioni dei quotisti. Nell'incontro di domani pomeriggio all'Allianz Stadium contro la Lazio, quinta forza l'anno scorso, la vittoria bianconera è data appena a 1,33 su SNAI. Ben poche chance quindi per i biancocelesti, che pure lo scorso anno in un paio di mesi hanno battuto la Juve due volte, prima a Roma in Supercoppa e poi a Torino in campionato. I tre punti della Lazio valgono 8,75, il pareggio (che fra le due squadre manca da tredici confronti) è a 5,25. Partita da almeno tre gol, visto che l'Over si presenta piuttosto basso, a 1,55 (Under a 2,10).