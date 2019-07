L'allenatore del Brescia Eugenio Corini ha parlato a Il Corriere della Sera, soffermandosi in particolare sul collega e amico Massimiliano Allegri, che sta vivendo un'estate di riposo dopo aver lasciato la Juventus al termine dell'ultima stagione: “L'ho sentito pochi giorni fa e mi ha dato alcuni consigli. Gli ho detto che secondo il mio punto di vista si ricorderanno ancora tra 100 anni di lui per quanto ha vinto con la Juventus”. Un bel attestato di stima in un momento in cui nel mondo del tifo bianconero impazzano i dibattiti e i confronti col successore Maurizio Sarri dopo le prime amichevoli disputate dalla Juve.