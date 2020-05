acendo riferimento soprattutto a tutti quei calciatori che hanno deciso di affrontare questa fase di emergenza sanitaria fuori Italia, allo stato attuale ancora nove: Cristiano Ronaldo in Portogallo, Gonzalo Higuain in Argentina, Sami Khedira in Germania, Danilo, Douglas Costa, Alex Sandro in Brasile, Adrien Rabiot in Francia, Wojciech Szczesny in Polonia e Matthjis de Ligt in Olanda, ultimo a lasciare Torino all'inizio di questa settimana. LQuella stessa data che a questo punto sembra finalmente avvicinarsi, come testimoniato dalla richiesta del ministro Spadafora al Cts di tornare a valutare l'ipotesi di aprire gli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra, provando a ridurre quello svantaggio con le rivali che sono praticamente già pronte a scendere in campo (uno alla volta, si intende).I voli son sempre di meno, poi tutto potrà risolversi con un volo privato che possa magari trasportare tutti i bianconeri attualmente oltreoceano, ma è una situazione in ogni caso delicata da affrontare.che potrà dimezzare i tempi di quarantena previsti dai decreti.Se poi questo incastro dovesse verificarsi con la ripresa degli allenamenti individuali o più avanti, verso il ritorno in campo, lo si scoprirà presto. Per Ronaldo e per la Juve è sempre stata necessaria una data prima di mettere in moto la macchina, la data è in arrivo. E quando arriverà, non si potrà più aspettare.