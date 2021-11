Il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini sabato ha risposto alle domande degli inquirenti dell'inchiesta Prisma per oltre 9 ore. Non è dato sapere cos'abbia detto, ma secondo la Gazzetta dello Sport si è dimostrato molto collaborativo e ha aiutato a chiarire il funzionamento del "sistema Paratici" per quanto riguarda le plusvalenze.