Direttamente dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha svelato nuovi dettagli che riguardano l'idea della Juventus che mira a riprendersi Paul Pogba: "La Juve sta facendo sul serio perché ha già in mano il sì di Pogba, il giocatore ha dato disponibilità totale. L'idea quindi è nata in questo modo, il ds Fabio Paratici è andato dal Manchester United e ha detto loro: 'Pogba vuole tornare da noi, ne riparliamo?', magari facendo uno scambio con una contropartita tecnica da mandare allo United. Mi viene in mente Douglas Costa oppure Dybala, tutti giocatori graditi, bisognerà capire chi verrebbe richiesto e queste sono solo ipotesi. Ma la certezza è che la Juve sta lavorando con Raiola per riprendere Pogba".