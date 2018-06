La Juve è disposta a lasciar partire Medhi Benatia di fronte alla giusta offerta, con Olympique Marsiglia e Arsenal che si sono già mosse per lui. Così si spiega lo sfogo dello stesso Benatia dopo la sfida mondiale contro il Portogallo: “Dalla società non ho ricevuto nessuna telefonata, ho ancora due anni di contratto a Torino sto bene però... Però a 31 anni devi farti della domande”. Il difensore marocchino aspettava una chiamata dalla società, che per ora non è arrivata.