Se c’erano ancora dubbi sulla posizione dinella2019-20, a spazzarli via ci ha pensato il Lolo in persona, che dal ritiro della nazionale uruguaiana ha risposto in maniera netta all’interesse dell’: “Sto molto bene alla Juve e se fosse per me non la lascerei mai”. Una volontà che, al momento, coincide perfettamente con quella del club bianconero.