“Francesco, già Chief of Staff della Società, quale Chief Football Officer, a riporto del Chief Executive Officer, Maurizio. Al Chief Football Officer riporteranno il Football Director, Federico, il Women’s Football Director, Stefano, e l’Head of Football Operations, Paolo”. Con questo breve comunicato , ricco di cariche di stampo inglese come da recente tradizione bianconera,rovando a tradurre l'incarico, si va a completare un quadro che vede ora Calvo di fatto, al fianco di Scanavino che rimane direttore generale e amministratore delegato.: inevitabile la necessità di una figura al suo fianco che possa garantire un presidio continuo anche internamente alla Continassa e a livello di rapporti non solo istituzionali.unico dirigente ancora in carica a essere stato travolto (in attesa dell'appello al Collegio di Garanzia del Coni) dalla sentenza della Corte d'Appello Federale., già da tempo non solo responsabile della Next Gen ma autentico uomo di fiducia dello stesso Cherubini.un nuovo direttore sportivo è in programma ormai da mesi in casa Juve, prima della rivoluzione del 28 novembre proprio lui era indicato tra i favoriti, avrà ora l'opportunità di giocarsi le sue carte anche in ottica futura pur restando nel mirino della proprietà profili di maggiore esperienza già sondati nelle scorse settimana (vedi per esempio i vari Campos, Giuntoli o Massara, in rigoroso ordine alfabetico).