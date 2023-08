, poi le disponibilità economiche per accontentare le richieste dell'Atletico Madrid non si sono concretizzate e il mercato di questi club ha preso altre direzioni.il tormentone Romelusi spegnerà solo fuori tempo massimo, resiste il braccio di ferro con il Sassuolo per Domenico. Ma Morata c'è nella lista della Juve, in un primo momento legato alla cessione di almeno un big come Dusano Federico, ora appena dietro gli altri grandi obiettivi purché possa partire almeno Moise).accettando di buon grado l'ipotesi di confermarlo nell'attacco del Cholo Simeone in assenza di offerta giusta. Ma anche nel momento di massimo hype di Morata in questa sessione di mercato, quello che filtrava dal doppio fronte entourage-club è sempre stato un messaggio chiaro, riassumibile con un “Quindi dopo almeno o in concomitanza di almeno una cessione vera là davanti. Quindi dopo l'eventuale bandiera bianca sul fronte Lukaku e Berardi.