Nikola Milenkovic ha segnato allo Stadium rischiando di rimandare ulteriormente la festa scudetto della Juventus, una delle squadre che lo hanno messo nel mirino da anni. Il difensore della Fiorentina è un pallino di Fabio Paratici, fin dai tempi del Partizan Belgrado, ma - come riporta ilBiancoNero.com - oggi non è più un nome caldissimo in chiave Juve. Nella "gioielleria" viola la priorità è Federico Chiesa: di Milenkovic si parlerà eventualmente in futuro, con la consapevolezza che quella valutazione di circa 50 milioni di euro non è certo destinata ad abbassarsi…