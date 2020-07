Gigi Buffon ha svelato durante un'intervista concessa a Randstad cosa intende fare dopo il ritiro: "Credo che quando smetterò un anno sabbatico me lo prenderò ma sarà un anno di formazione nel quale mi dedicherò a me stesso, vorrei chiudere certi cassetti, finire e fare quell'anno di quinta che mio padre e mia madre mi stanno rompendo le scatole per finirlo giustamente. Da genitore devo dare l'esempio, vorrei imparare molto bene l'inglese, che ho dimenticato col francese e poi tante piccole cose di formazione che secondo me una persona come me ha bisogno". Il campione del Mondo del 2006 ha da poco firmato il rinnovo con la Juve fino a giugno 2021. Smetterà al termine della prossima stagione?