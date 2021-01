Cristiano Ronaldo, giocatore del XXI secolo e anche acquisto del secolo per la Juventus, che lo comprò nell'estate 2018 dal Real Madrid per 117 milioni di euro, sommando tutte le spese, con uno stipendio netto a CR7 di 31 milioni a stagione. Il suo contratto con la Juve scade nel 2022, ma senza andare così in là nel tempo è interessante capire