Un gioiellino pronto al grande salto. Kai Havertz è da tempo ambito dai top club europei, difficile che la sua esperienza al Bayer Leverkusen duri ancora a lungo. Il suo destino è quello di competere per i massimi trofei, e le pretendenti sono di livello assoluto. La Juve lo ha inserito nella lista dei profili graditi come tanti altri club, come Bayern Monaco, Manchester United e Liverpool, ma non solo. Stando a quanto riporta The Athletic, a questa lista di estimatori si sarebbe aggiunta un’altra società di Premier League, il Chelsea di Frank Lampard.