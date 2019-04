Cristian Romero è a un passo dalla Juventus. Come riporta ilBiancoNero.com, l'affare con il Genoa è in stand by: non si discute se Romero arriverà alla Juve, ma quando. Fabio Paratici sta valutando se anticipare il trasferimento alla prossima estate, piuttosto che lasciare il giocatore in prestito ai rossoblù per un'altra stagione (con la consapevolezza che Preziosi lo valuta già una cifra vicina ai 40 milioni). Molto dipenderà dagli altri innesti in difesa.