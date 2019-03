Un problema all'adduttore destro ha impedito a Mattia De Sciglio​, terzino della Juventus, di essere a disposizione per il match di questa sera contro l’Udinese. Come riporta ilBiancoNero.com, all’inizio della prossima settimana ci sarà il test decisivo per l’ex Milan, ma dalla Continassa non filtra particolare ottimismo sul suo recupero per la sfida di Champions League in programma martedì contro l'Atlético Madrid.