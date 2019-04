La Juve ha bloccato Cristian Romero del Genoa. C'è però un piccolo dettaglio che sta ancora bloccando l'affare. Perinetti e Preziosi vorrebbero trattenere Romero in prestito per un'altra stagione mentre la Juve spinge per portare subito il calciatore a Torino anche perché in estate dovrà arrivare almeno un nuovo difensore centrale.