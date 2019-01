C’è attesa in casaper la chiusura dell’affare. Già negli scorsi giorni sembrava pronto il via libera delper il passaggio dell’esterno d’attacco in bianconero: decisivi gli ultimi incontri con, Paratici ha ormai superato la concorrenza dell’Inter che pure si era inserita per questo talento classe ’99.Ma il club portoghese nelle ultime ore ha preso ancora tempo davanti alla proposta arrivata da Torino.