Diversi club hanno mostrato interesse per Moise Kean. Il centravanti italiano è in scadenza di contratto tra un anno. I bianconeri aspettano un'offerta congrua al valore del giocatore, con l'intenzione di tenerne il controllo. E l'Everton, al momento, è la squadra che ha le intenzione più serie. I Toffees sono pronti a formulare un'offerta che si avvicini ai 40 milioni richiesti dalla Juve: dalle parti di Liverpool, infatti, il massimo auspicato finora ha soltanto sfiorato i trenta. L'Everton sa che il giocatore resta in uscita: il nodo della questione è una formula che possa consentire al club bianconero di mantenere il controllo futuro sull'attaccante dei record.