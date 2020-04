Juve e Higuain rischiano di andare al muro contro muro. Se l'attaccante argentino dovesse confermare ufficialmente alla società la sua decisione di non tornare in Italia ci sarebbe il rischio di una rescissione unilaterale da parte della Juventus per inadempienza contrattuale: un'ipotesi che costerebbe al Pipita almeno 10 milioni di euro netti che dovrebbe percepire da qui al termine del suo contratto nel 2021. "Una rottura anticipata del rapporto - scrive Sportmediaset - potrebbe consentire all'attaccante di scegliere in maniera autonoma il proprio destino". Ma gli costerebbe cara.