Daniele Rugani, tornato alla Juventus dal prestito al Cagliari, spera di potersi giocare le residue chance di far parte della squadra di Allegri nella prossima stagione. Una chance in effetti ce l'ha: dipende se la Juve riuscirà a vendere Merih Demiral. In quel caso Rugani può restare a occupare lo slot di quarto centrale difensivo.