Secondo La Gazzetta dello Sport, Max Allegri in casa Juventus approva l’acquisto di Nicolò Rovella, centrocampista 18enne preso dal Genoa nel gennaio scorso ma lasciato in Liguria in prestito: “Nei piani di Allegri potrebbe anticipare lo sbarco alla Continassa (l’accordo per il prestito è biennale) per essere valutato durante il ritiro: non è escluso che possa restare, dipenderà anche dal futuro di Nicolò Fagioli, stessa età e stesso ruolo. A Max piacciono entrambi ma è difficile immaginare che possa esserci spazio per due. Una cosa è certa: in casa bianconera c’è grande attenzione per il centrocampo, un reparto che va rivitalizzato e rinforzato”.