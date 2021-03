Tra i tanti nomi fatti per l'attacco della Juventus della prossima stagione è tornato caldo anche quello di Moise Kean. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante classe 2000 continua a essere seguito con interesse dai bianconeri, che già la scorsa estate provarono a strapparlo all'Everton, prima del suo trasferimento al Paris Saint-Germain, in prestito secco fino al prossimo giugno.