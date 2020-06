Non ci sarà contro il Parma per somma di ammonizione, ma Marash Kumbulla starà vicino, spiritualmente, ai suoi compagni, con un occhio rivolto al futuro. Il difensore centrale dell’Hellas Verona sarà un tormentone di mercato, al centro di una guerriglia che vede coinvolte Lazio, Inter e Juventus. Al momento sono i biancocelesti ad essere in pole: come riporta Sky Sport, hanno incontrato le alte sfere della società scaligera offrendo 27 milioni di euro, cifra ritenuta ancora bassa dal presidente Setti. I nerazzurri rimangono vigili, occupati a tracciare una strategia dopo l’acquisto (oneroso) di Hakimi, mentre la Juve resta più defilata.