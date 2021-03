Che futuro per Cristiano Ronaldo? È questa la domanda che si stanno ponendo in casa Juventus. Una scelta che cambierà profondamente l'attacco bianconero per la prossima stagione. Secondo Tuttosport, se CR7 rimarrà a Torino ci sarà un nuovo innesto low cost, altrimenti si tenterà un colpo top davanti, col nome di Mauro Icardi in cima alla lista dei preferiti.