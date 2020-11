Archiviata la sosta, la Juventus è pronta per proseguire il cammino in campionato e Champions League. Ecco alcune considerazioni di Alessandro Costacurta a Sky Sport: "Sia la Champions che la nazionale contribuiscono a dar fiducia. Abbiamo visto di risposte positive dai giocatori al rientro dalle nazionali: l'Arthur tornato a Torino non è lo stesso che era partito per il Brasile, ad esempio. La partita della Juve in Ungheria col Ferencvaros è stata positiva, Morata è un centravanti incredibile, cresciuto tantissimo. E anche gli altri sono cresciuti, chi più chi meno. Per passare il turno non ci saranno problemi. Pirlo ha messo in chiaro alcune cose nello spogliatoio su ciò che vuole tatticamente".