“Ma come è possibile che la Juve non abbia soldi per fare mercato? Perché si parla della Juve come di una società con i conti messi tanto male? Proprio della Juve, la società che domina in Italia da una decina d'anni, che ha Cristiano Ronaldo e via dicendo? E tutte le altre?”. Sintesi forzata, ovviamente, per semplicità senza voler apparire semplicistici. Senza andare a scomodare paragoni con altre realtà, perché soprattutto in Italia non è che ci siano club di primo piano che possano vantare una disponibilità economica tale da spendere e spandere,