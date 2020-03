Secondo il Mirror, l'Arsenal parteciperà all'asta estiva con Manchester United e Chelsea per accaparrarsi Philippe Coutinho del Barcellona. Il prezzo fissato dai blaugrana è di circa 105 milioni di sterline. ​Accostato in sede di mercato alla Juventus, Coutinho è tornato anche in auge in orbita Inter, come possibile contropartita tecnica nell’operazione che porterebbe Lautaro Martinez al Barcellona. Il trequartista brasiliano è in prestito al Bayern Monaco, che non sembra intenzionato a riscattarlo dal club blaugrana.