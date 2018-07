Cristiano Ronaldo alla Juventus è il grande sogno dei tifosi e della dirigenza bianconera. L'attaccante portoghese vuole fortemente la Juve ma tutto ora dipende da Florentino Perez. Mendes, in queste ore, sta cercando di convincere il presidente del Real a lasciar partire CR7 per 100 milioni di euro. Secondo Marca il numero uno del Real non si accontenterebbe dell'offerta bianconera e nelle prossime ore potrebbe addirittura rilanciare. Secondo altre fonti della penisola iberica il motivo dello stallo è la volontà di Perez di far ricadere pubblicamente la responsabilità dell'addio su Ronaldo. Se il portoghese lascerà Madrid dovrà essere lui a spiegarlo ai tifosi.