In preparazione al venerdì sera, per i comuni mortali che aspettano il week-end per due giorni (si spera) di meritato riposo, ​è bene caricarsi con questo breve video di Cristiano Ronaldo, per entrare nel moood giusto. Il campione portoghese ha infatti postato un'esilarante storia su Instagram in cui si diverte, anche in camicia, ad esultare: come per un gol, ​è subito "Siuuuu".