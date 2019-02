Particolare il feeling con il gol che Cristiano Ronaldo ha quando affronta l'Atletico Madrid: il fuoriclasse portoghese, con la maglia del Real, lo ha affrontato 31 volte segnando 22 reti, una ogni 126 minuti. Per CR7, dato come favorito tra i possibili goleador a 3,00, è una buona occasione di trovare il secondo sigillo stagionale in Champions. Tra le fila degli spagnoli, invece, il pericolo numero uno è Antoine Griezmann, a 3,50, miglior marcatore dei suoi sia in Liga che in Europa.