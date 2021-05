Da Torino a Maranello. Oggi, all'indomani della sconfitta per 3-0 contro il Milan, Cristiano Ronaldo ha fatto visita allo stabilimento della Ferrari. Accompagnato dal presidente bianconero Andrea Agnelli e da John Elkann, l'attaccante portoghese della Juventus ha ordinato una nuova automobile modello Monza.



Si trattava di un evento già programmato da tempo, alla presenza anche dei piloti della Rossa in Formula 1: Leclerc e Sainz.

Intanto, senza CR7, la squadra di Pirlo si è allenata questa mattina in vista del turno infrasettimanale di mercoledì sera sul campo del Sassuolo.