Cristiano Ronaldo dice di si a Mauro Icardi. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, "Al portoghese Lukaku andrebbe benissimo - scrive la rosea -, ma non è una preferenza in esclusiva. Ad esempio chi frequenta la Continassa giura che nelle scorse settimane il fuoriclasse di Funchal ha confessato ai vertici bianconeri il suo gradimento per Maurito. Il penta Pallone d’Oro invoca una boa che in area di rigore gli apra spazi vitali e a suo giudizio l’ex capitano interista ha i requisiti giusti per adempiere a questo compito".