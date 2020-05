La gestione di Cristiano Ronaldo è già stata decisa. Da Maurizio Sarri e il suo staff, sempre in accordo col portoghese. Sarà ancora lui l’unico vero insostituibile di casa Juve, anche in piena estate. Quando avrà bisogno di rifiatare alzerà la mano e starà fuori per rifiatare, senza correre alcun tipo di rischio per eventuali problemi fisici.