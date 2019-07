L’alieno è sbarcato a Torino, di nuovo.e la: un anno dopo le sensazioni mutano, diverse nel clamore, ma ugualmente abbaglianti. Dodici mesi fa era un’utopia che diveniva realtà, oggi è un’iniezione di entusiasmo, un’euforia conosciuta, attesa.Ieri sera l’arrivo all’aeroporto di Caselle ha dato il via alla seconda stagione di Ronaldo alla Juve. Questa mattina la routine consolidata:. Sorridente, disponibile con tutti, il portoghese, in compagnia di Matuidi, si è poi diretto alla Continassa, per il primo allenamento agli ordini di Maurizio Sarri.Visi conosciuti, luoghi consueti, altri meno. La stretta di mano ad Adrien Rabiot, uno dei nuovi acquisiti dei bianconeri e quella, calorosa, a GonzaloDopo abbracci e saluti vari, il momento del lavoro: stretching, scatti, poi una seduta atletica.Ronaldo aveva accolto il suo nuovo allenatore sullo yacht extra lusso attraccato a Villefranche-sur-Mer. Nel primo incontro discorsi su tattica, posizioni in campo e non solo. Oggi un breve saluto, poco più. Cristiano sa già che dovrà studiare le idee di Sarri, la disposizione in campo, i movimenti pretesi dall'ex Chelsea. Dire la sua, ovviamente, per trovare insieme la soluzione ideale.. Dal rendimento di Ronaldo, dai suoi gol e dalle sue giocate passeranno molte della ambizioni dei bianconeri nella massima competizione continentale per club. Lo scorso anno, con Allegri, dopo una prima fase deludente, il portoghese si scatenò con l'Atletico Madrid.Perché la Juve quest'anno vuole centrare il bersaglio grosso.