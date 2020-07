Cristiano Ronaldo ha analizzato a Sky Sport l'importante vittoria della Juventus contro la Lazio: "Sapevamo che era una sfida difficile contro una grande squadra. Avevamo un’opportunità importante per vincere in casa, abbiamo giocato bene, potevamo segnare di più ma il vantaggio è buono.



I miei record? Sono sempre importanti, ma la cosa fondamentale sono le vittorie di squadra. Il primato di gol in A di Higuain? Sarebbe bello batterlo, ma l’importante sono le vittorie di squadra. Possiamo sempre migliorare come squadra.



Dobbiamo migliorare sempre, mancano 4 partite e non possiamo rilassarci. La Serie A è difficile competitiva. Se vinciamo due partite, vinciamo la Serie A. Oggi era importante e abbiamo giocato bene".