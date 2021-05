Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno pubblicato su Instagram due foto a bordo di un aereo privato. Dove e quando saranno andati? Di certo c'è che l'attaccante portoghese della Juventus si è regolarmente allenato a Torino con i compagni di squadra agli ordini di Andrea Pirlo sia oggi, sia ieri mattina in vista del posticipo di domenica sera contro il Milan allo Stadium.



Secondo un'indiscrezione raccolta da Calciomercato.com, CR7 sarebbe stato in Svizzera e più precisamente a Lugano nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 maggio. Quando, in gran segreto, avrebbe girato uno spot pubblicitario. Un caso che rientra nei motivi di lavoro inferiore alle 120 ore di tempo per cui è possibile spostarsi e rientrare in Italia senza dover poi osservare un periodo di isolamento fiduciario.