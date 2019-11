La notizia di giornata di casa Juve è che Cristiano Ronaldo - titolare in entrambe le partite col suo Portogallo - non si è allenato neanche oggi col gruppo, nella seconda seduta dopo gli impegni con la sua nazionale. Al momento, con la sfida con l'Atalanta in programma sabato, resta in dubbio la sua presenza. Sarri deciderà con lo staff medico solo dopo l'allenamento in programma domani mattina dopo la conferenza stampa (10.30). La Juve non vuole correre rischi visto che il ginocchio del portoghese non è ancora in perfette condizioni e lo ha costretto a lavorare a parte sia ieri che oggi.