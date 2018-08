Terminato l'allenamento mattutino al Training Center della Continassa,è pronto a partire per Montecarlo. L'attaccante portoghese sarà presente ai sorteggi dei gironi di: una cerimonia che potrebbe vederlo premiato con l'Uefa Player of the Year, trofeo per cui è in lizza insieme all'ex compagno di squadra Modric e Salah. In partenza con CR7 anche il vicepresidente bianconeroe l'amministratore delegato