Lunedì 21 gennaio la tifosa juventina Elena Di Martino è stata colpita da una pallonata mentre era sugli spalti dell’Allianz Stadium per assistere al riscaldamento dei bianconeri prima del match col Chievo. Un tiro di Cristiano Ronaldo le ha colpito in pieno il naso e le ha spaccato gli occhiali. La notizia è arrivata anche a CR7. Il “misericordiso” portoghese oggi ha incontrato la donna e le ha regalato una maglia con dedica e autografo: “Per Elena, un abbraccio”. La tifosa bianconera sui social ha postato due foto con la seguente didascalia: “Il mio regalo per la pallonata. Un campione dentro e fuori dal campo... CR7”. Un bel gesto del cinque volte Pallone d’Oro bianconero…